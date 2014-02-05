Николай Силаков: "Без стероидов профессиональный спорт невозможен"

Николай Силаков. Фото из личного архива

О том, чем кроссфит отличается от воркаута и обычных тренировок, можно ли спортсменам обойтись без использования стероидов и что такое "берпи", спортивный обозреватель M24.ru Василий Макагонов побеседовал с тренером по кроссфиту, судьей чемпионата России по кроссфиту Николаем Силаковым.

- Как вы попали в систему кроссфита?

- Заниматься дома легкой физкультурой начал случайно: была пара гантелей и перекладина. Подтягивался, делал жим с гантелями – почему бы не попробовать, вдруг выйдет что-нибудь интересное. Потом увидел в пучине интернета видео, на котором люди поднимают штанги, причем делают это быстро, красиво и эффектно. Обнаружил в социальных сетях сообщение об открытых тренировках по кроссфиту. Я и до этого планировал начать заниматься, но не доходили руки. А тут открытые тренировки - бесплатно и здорово. Приехал в Нескучный сад - и понеслось!

- Сейчас кроссфит является не спортивной дисциплиной, а по сути просто здоровым образом жизни?

- Изначально было так. Но уже несколько лет его можно считать полноценным видом спорта. По нему проводятся крупные соревнования. Например, CrossFit Games, главный чемпионат – можно сказать, что по призовым деньгам и масштабу это Олимпиада кроссфита.

Что такое Кроссфит Кроссфитом называются программы из силовых упражнений, выполняемых с высокой степенью интенсивности. В комплексах упражнений присутствуют бег, гребля на специальном тренажере, прыжки, лазание по канатам, прыжки через скакалку, занятия с гирями, гантелями и штангами, перенос вещей, упражнения на кольцах и многие другие.

- Как производится отбор на CrossFit Games? По результатам национальных чемпионатов?

- Он проводится в три этапа. Первый из них – это открытые онлайн-соревнования. Сначала выдаются комплексы (упражнений - прим. ред.), по одному на неделю, в среднем их пять. В начале недели дается задание. В течение трех или четырех дней нужно его выполнить, заснять на видео, в соответствии со всеми техническими правилами, и отправить организаторам. Его проверят и подтвердят результаты. Также можно сдать в аффилированных клубах, которые открылись в России два года назад.

По суммарным результатам этих комплексов 48 человек отбираются на региональный этап. Шанс есть у первых 60, точно едут первые 48, из оставшихся 12 могут "донабрать группу". На региональном этапе Россия пока что приписана к Европе, потому что у нас и кроссфитеров немного, и залов тоже не очень, свой регион нам пока не выделили.

- Какая у нас квота на чемпионат? Сколько человек может участвовать?

- Участвовать – все, кто отберутся.

В разгар тренировки. Фото: Николай Силаков

- То есть от Европы будет столько же человек, сколько от США?

- Нет. Регионов, по-моему, всего 17. В Америке уж точно не меньше 6. Все логично распределено по количеству занимающихся. Если в Америке, предположим, тренируется 10 миллионов кроссфитеров, а в Европе – один миллион, то логично, что от Америки на чемпионат поедет десять человек, а от Европы - один. В США кроссфит является официальной системой подготовки для службы в армии.

- В России планируется что-то подобное?

- Кроссфит сейчас развивается в России через энтузиастов. В армейских подразделениях и, насколько мне известно, в спецслужбах есть добровольцы, которые начинают продвигать полноценные методики кроссфита. Возможно, когда-нибудь это станет официальным. Закончу мысль про отбор на Crossfit Games.

После регионального этапа, который проходит уже в очном формате, в течение трех дней проходят соревнования, каждый день от двух до трех комплексов. За эти три дня отбирается тройка лучших в каждой категории - мужчины и женщины. И эта тройка едет на CrossFit Games на финальный этап. Из некоторых регионов отбирается больше участников, из некоторых – меньше. Из Африки, например, всего один человек попадает в финал.

- Если в финальный этап вышли люди из разных весовых категорий, для них устанавливают разные комплексы?

- В кроссфите нет разделения по весовым категориям. Эта система призвана подготовить к любой жизненной ситуации. Если, грубо говоря, нужно вытащить человека из-под бревна, для 60-килограммового парня бревно будет весить столько же, сколько и для 100-килограммового. Но при этом 60-килограммовый участник бегает быстрее. Таким образом, в финал CrossFit Games выходят самые сбалансированные атлеты, которые, как правило, находятся в одних весовых рамках. Обычно у них рост от 170 до 185 см и вес от 85 до 90 килограммов.

- В чем заключается судейская работа? Следить, чтобы никто не "мухлевал"?

- Судейский опыт у меня значительно больше, чем опыт выступлений в качестве атлета. Я занимаюсь этим с того момента, как увлекся кроссфитом. Судья должен считать количество повторов в упражнении и следить за правильностью техники. Даже не столько за правильностью, сколько за следование определенным стандартам.

- Если спортсмен сделал все не по стандартам, то попытка не засчитывается?

- Да. Но насколько криво и некрасиво он это делает, судью не волнует. Судью интересуют только контрольные точки выполнения упражнения.





Во время соревнований по кроссфиту. Фото: Николай Силаков

- Сейчас довольно много дисциплин, которые занимаются развитием человеческого тела - бодибилдинг, воркаут, кроссфит. В чем их отличие друг от друга?

- Различия в самой цели. Если мы берем бодибилдинг, то его цель – это развитие внешности, эстетических пропорций и размеров. Какими средствами это достигается – уже вторично. Для бодибилдеров не важно, какой вес может поднять атлет, главное – рельефность мышц и красота тела.

- То есть бодибилдинг не функционален?

- Он функционален, но в нем нет цели поднять больший вес. В пауэрлифтинге, соответственно, не важно, как человек выглядит, - важно, сколько он поднимает. В воркауте, насколько мне известно, главное - выполнение элементов на перекладинах максимально красиво и качественно.

- Они делают акцент на красоте?

- Скорее всего. Как я понимаю, соревнования по воркауту близки к состязаниям по спортивной гимнастике.

- Воркаут в Москве очень популярен, открылось много площадок под открытым небом. Почему кроссфит не может похвастаться такой популярностью?

- Воркаут как вид спорта появился раньше кроссфита. Кроме того, занятия воркаутом проще в плане оборудования: площадка есть – этого хватит. С кроссфитом чуть посложнее. Нужны штанги, гири и другие виды снарядов.

- Сколько в Москве клубов, которые специализируются на занятиях кроссфитом?

- Могу ошибиться, по-моему, около 6 или 7 специализированных клубов. Не исключено, что кроссфит как дисциплина преподается в обычных фитнес-сетях. Но зачастую это не совсем кроссфит, а просто использование модного слова.

В ходе финала Чемпионата России по кроссфиту-2013. Фото: M24.ru

- Сейчас слово "кроссфит" стало уже нарицательным.

- Многие используют слово "кроссфит", не понимая его сути. Сейчас в России сложилась тенденция, что между словами "кроссфит" и "круговой тренинг" фактически ставится знак равенства. Для многих любая круговая тренировка – это кроссфит.

Конечно, какое-то сходство есть, например, когда смотришь видео, где человек делает 10 взятий штанги на грудь, а потом 10 отжиманий на кольцах, то думаешь: "Хм, что-то похожее делали борцы еще в Советском Союзе". Но по своей сути круговая тренировка - это просто заданный тип тренировок, а кроссфит – это большая система, которая включает в себя круговые комплексы, чисто силовую работу и развитие различных навыков, в частности, гимнастического. То есть понятие кроссфита намного шире.

- Сколько часов в день спортсмен отводит кроссфиту?

- Если мы берем обычных людей, которые занимаются кроссфитом, а не профессиональных спортсменов, то в среднем от часа до двух. Сначала идет разминка. Лично я выбираю для своих подопечных суставную разминку - это то, что знакомо многим еще со школьных времен и уроков физкультуры. Потом идет разминка на гребном тренажере. Правда, далеко не всегда и не каждый день. После нее обычно следует какой-нибудь комплекс, который подготавливает тело к основной тренировке. Зачастую он строится по тем же принципам – высокоинтенсивная нагрузка с различными движениями. Эти упражнения должны быть похожи на то, что будет в основном комплексе. Иногда мы включаем страшное упражнение "берпи".

- Чем оно страшное?

- Чтобы понять, надо попробовать. Выглядит достаточно просто - упасть, коснуться грудью пола и потом встать и подпрыгнуть, подняв руки над головой, – казалось бы, что может быть проще. Но если сделать их 30 раз за минуту, сразу приходит осознание, насколько это мерзкое упражнение.

- Голова кружится?

- Вообще незабываемые ощущения. Упражнение великолепно в своей простоте. Предположим, что у нас в комплексе берпи и гантели. Значит, нам нужно подготовить ноги, спину для рывков гантелей и плечи, чтобы они разогрелись и были готовы к хорошей нагрузке. Для берпи - практически те же мышцы, плюс еще у нас включаются толкательные мышечные группы: трицепс, грудные и прочие. Тогда мы в разминке отжимаемся, упражняемся с гирей и делаем приседания. Таким образом разогревается практически все тело и идет подготовка к грядущему комплексу.

- Слышал, что некоторые тренеры используют берпи в качестве своеобразного наказания, если кто-то не выполнил необходимую норму на тренировках. Это правда?

- Да, у меня на тренировках опоздание стоит 50 берпи.

- Прогрессивные у вас методы.

- Да, ведь это универсальное упражнение для любой разминки.

В ходе финала Чемпионата России по кроссфиту-2013. Фото: M24.ru

- Неужели никто не пытался откупиться?

- Нет, такого не было. Говорили, назначьте что угодно, только не берпи, давайте я гирю потолкаю. Но берпи – это хорошее упражнение для разминки и разогрева. Если человек опоздал на разминку, то, начав с берпи, он быстро вольется в тренировочный процесс. Кроме того, ему больше не захочется опаздывать.

Я знаю людей, которые отучали себя от вредных привычек при помощи берпи. Например, человек ставит себе цель не ругаться матом и решил, что каждый раз, когда он матюгнется, то сразу делает 10 берпи на месте, где бы он ни находился. У меня двое знакомых за 3-4 дня полностью отучились ругаться матом! У кого-то видел на холодильнике таблицу, где за каждое съеденное пирожное назначен штраф берпи. Или за выкуренную сигарету – это для тех, кто отучается от вредных привычек.

- Сколько часов в день отводят для тренировок профессиональные атлеты?

- Все тренируются по-разному. Если им верить, то некоторые в 3 часа ночи проводят дополнительные тренировки. Но, скорее всего, это все же шутка.

- Тренироваться ночью не полезно ни при каких обстоятельствах?

- Да. Но вдруг у них есть какой-нибудь секрет.

- Какое время лучше всего подходит для тренировок? Раннее утро?

- По собственному опыту считаю, что, когда человек просыпается, ему нужно какое-то время, чтобы настроиться на работу. Постепенно его организм приходит в нормальный режим. Если человек начинает заниматься с самого утра, то лучше начать с какой-нибудь йоги или растяжки. Утро – самое время для спокойных, расслабляющих упражнений. Человек при их выполнении постепенно просыпается. Потом можно пробежаться в легком темпе. И только через 2-3 часа после пробуждения можно усиленно тренироваться.

- А вечером?

- Вечером тоже можно, но лучше, если это происходит не за час до сна. Организму нужно время, чтобы из рабочего режима перейти в сон. Мне больше всего нравится тренироваться в середине дня, часа в два.

- Многие остаются в кроссфите после того, как узнают, что это такое? Или после двух-трех дней тренировок большинство машет рукой и говорит "нет, это слишком тяжело"?

- Люди либо проводят одну тренировку и уходят, либо проводят одну тренировку и остаются надолго. Многим кажется, что кроссфит травмоопасен из-за того, что на тренировку приходят неподготовленные люди, и им сразу дают жесткую нагрузку. Это иллюзии: такое, если и случается, то только с неквалифицированными тренерами. Мы не будем давать человеку то, что он не сможет сделать. Если он лежит на полу к концу тренировки и кричит "я хочу умереть", это вполне нормально (смеется). Да, человек устал, он не привык к тому, что можно так уставать, но ведь люди вообще не любят много работать. Нагрузка подбирается в соответствии с техническими возможностями человека.

В ходе финала Чемпионата России по кроссфиту-2013. Фото: M24.ru

- Как вы относитесь к стероидам – как к необходимости или злу?

- Это не зло, а зачастую необходимость. На высших уровнях в спорте без этого, наверное, никак. Профессиональный спорт без стероидов, по-моему, не существует в принципе. Даже шахматисты балуются какими-то запрещенными веществами. Не такими, конечно, как пауэрлифтеры, а своими, призванными усилить концентрацию внимания.

- То есть шахматистов тоже могут поймать на использовании запрещенных препаратов?

- Могу ошибаться, но, скорее всего, да. С допингом очень сложный вопрос. Особенно с точки зрения морали – тут показательна история с многократным чемпионом "Тур де Франс" Лэнсом Армстронгом, которого уличили в использовании запрещенных препаратов. Пока его не поймали, и он, и все остальные утверждали, что их успехи – это шестичасовые тренировки каждый день.

На самом деле, такие нагрузки человеческий организм вряд ли способен выдержать. И допинг – это не способ обмануть кого-то, это способ сохранить себе - до некоторой степени - жизнь. Но победа определяется тренировками, режимом и питанием. Одни стероиды никому не помогут.

- Когда разразился допинговый скандал вокруг Лэнса Армстронга, его обвинили в создании целой допинговой сети.

- Понятное дело, ведь он попался, а остальные – нет. Скорее всего, большинство обвиняющих его спортсменов тихо употребляют допинг и в средствах массовой информации поливают Армстронга грязью. Признаваться в употреблении допинга – это глупо. Это даже не вопрос морали. Знающие люди и так все понимают, а незнающие сразу начнут орать: "ах, он не сам всего добился, на протеинах и стероидах сидел! Я бы тоже так смог". На самом деле, ничего бы он не смог. Без жестких тренировок, правильного режима сна и питания и грамотно спланированного отдыха ничего не добиться.

- В кроссфите существует допинг-контроль?

- В прошлом году допинг-контроль был на больших выступлениях.

- В России существует официальная федерация кроссфита?

- Федераций кроссфита в принципе не существует. Кроссфит – это торговая марка, и она оберегается корпорацией CrossFit.

- Соревнования устраивает корпорация?

- Она организовывает соревнования, оберегает торговую марку, проводит сертификации тренировок и клубов, следит, насколько это в ее силах, за тем, чтобы слово "кроссфит" использовалось правильно и не приписывалось другим видам спорта. Самая большая беда – это тренеры, которые преподают якобы кроссфит, но плохо следят за техническим исполнением. Они работают по принципу: "а сейчас мы сделаем тренировку, на которой вы убьетесь и будете валяться". И все. Они не понимают, зачем это дают, а просто думают, что высокая интенсивность тренировок - это хорошо. Это настоящее безобразие.

Василий Макагонов