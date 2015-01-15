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Свежая пресса

15 января 2015, 10:12

Сегодня в СМИ: частная почтовая сеть и финансирование силовых структур

финансирование Почта подержанные автомобили свежая пресса LADA

Фото: m24.ru

В России появится частная почтовая сеть

Предприниматель Мерген Чумудов строит частную сеть пунктов приема и получения писем и посылок – сервис Box2Box должен охватить всю страну, пишет "РБК".

Соинвестором проекта, который обещает быть вдвое быстрее "Почты России", стал платежный сервис Qiwi.

Газпром пообещал Европе перевести газовый транзит в Турцию

Россия и ЕС обозначили позиции в переговорах о судьбе газопровода "Турецкий поток" - преемника отмененного в прошлом декабре South Stream, сообщает "Коммерсантъ".

Газпром жестко дал понять, что в любом случае откажется от транзита газа через Украину к 2020 году, и предложил Европе поторопиться построить газопроводы, чтобы получать газ через Турцию.

Подержанные машины съезжают из России

Крупнейший в Центральной и Восточной Европе продавец подержанных автомобилей AAA Auto сворачивает бизнес в России, проработав чуть более трех лет, передает "Коммерсантъ".

Компания ссылается на разразившийся экономический кризис и девальвацию рубля, но эксперты считают, что автодилера подвела неверная стратегия. У AAA Auto не получилось захватить рынок, привлекая покупателей высокими ценами на выкуп машин.

За коррупцию привлекли 2487 лиц из числа "неприкасаемых"

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью "Российской газете" рассказал, как раскрываются самые сложные преступления и зачем надо дописывать законы.

В частности, Бастыркин сообщил, что с 2011 года к уголовной ответственности за коррупционные преступления были привлечены 2487 лиц, обладающих особым правовым статусом.

У силовых структур слабеет финансирование

В ближайшее время в силовых структурах будет проведено новое значительное сокращение сотрудников, пишет "Коммерсантъ".

Причем окончательные цифры будут зависеть от корректирования размеров бюджетного финансирования. Причем в органах внутренних дел речь идет только о сокращениях в центральном аппарате и региональных главках ведомства - "на земле" все сотрудники останутся на своих местах.

"АвтоВАЗ" отгружает дилерам автомобили Lada январской сборки только по предоплате

Lada январской сборки дилерам придется приобретать по предоплате. Соответствующее письмо "АвтоВАЗ" разослал продавцам в конце декабря, сообщают "Ведомости".

По их словам, квоту на этот месяц нужно оплатить до 19 января. Сами машины поступят до начала февраля. Как будет организована поставка машин февральской сборки, еще не известно.

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