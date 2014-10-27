Российские фигуристы заняли первое место на этапе Гран-при в США

Юко Кавагути и Александр Смирнов. Фото: ТАСС

Российская пара фигуристов Юко Кавагути/Александр Смирнов заняла первое место на стартовом этапе серии Гран-при Skate America, который проходит в Чикаго, сообщает Интерфакс.

Чемпионы Европы 2010 года показали лучшие результаты в короткой (69,16 балла) и произвольной (140,00) программах, набрав в общей сложности 209,16 балла.

Второе место заняли американцы Хэйвен Денни и Брэндон Фрэйзер (183,84), третье – китайцы Пэн Чэн и Чжан Хао (182,43).

Эта победа стала для российской пары второй после того, как фигуристы практически полностью пропустили олимпийский сезон из-за серьезной травмы партнера.