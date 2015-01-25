Мастер-класс онлайн: Нигина Сайфуллаева о полнометражном кино

Фото: facebook.com/nigina.sayfullaeva
25 января в рамках VIII Международного фестиваля независимого кино 2morrow/"Завтра" пройдет мастер-класс Нигины Сайфуллаевой: режиссера, сценариста и продюсера фильма "Как меня зовут", ставшего призером Кинотавра-2014. Встреча озаглавлена так: "Дебютный полный метр на основе короткого".
Прямую трансляцию мероприятия смотрите на портале online.m24.ru в 16.00.
- Когда: 25 января, 16.00
- Кто: Нигина Сайфуллаева
- Что: режиссер фильма "Как меня зовут" раскроет некоторые секреты мастерства
- Кому смотреть: любителям кино, а также начинающим и совершенствующимся кинорежиссерам