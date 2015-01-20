Мастер-класс онлайн: оператор Федор Лясс о фильмах с бюджетом Ноль

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В Музее Москвы до 25 января проходит VIII Международный фестиваль независимого кино 2morrow/"Завтра". В рамках фестиваля 2morrow/"Завтра" пройдет серия встреч с создателями заметных российских фильмов 2014-2015 годов.

Портал прямых трансляций "Москва онлайн" организует показ всех мастер-классов, запланированных в рамках программы. Так, в среду в Музее Москвы пройдет беседа "Фильмы с бюджетом Ноль" с оператором Федором Ляссом, работавшим над "Школой" Гай-Германики и получившим за этот сериал Золотого носорога 2011. Смотрите эту встречу, не выходя из дома, на сайте online.m24.ru.