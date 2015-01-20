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Культура

20 января 2015, 16:11

Мастер-класс онлайн: оператор Федор Лясс о фильмах с бюджетом Ноль

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Фото: m24.ru/Александр Авилов

В Музее Москвы до 25 января проходит VIII Международный фестиваль независимого кино 2morrow/"Завтра". В рамках фестиваля 2morrow/"Завтра" пройдет серия встреч с создателями заметных российских фильмов 2014-2015 годов.

Портал прямых трансляций "Москва онлайн" организует показ всех мастер-классов, запланированных в рамках программы. Так, в среду в Музее Москвы пройдет беседа "Фильмы с бюджетом Ноль" с оператором Федором Ляссом, работавшим над "Школой" Гай-Германики и получившим за этот сериал Золотого носорога 2011. Смотрите эту встречу, не выходя из дома, на сайте online.m24.ru.

  • Когда: 21 января, 19.00
  • Кто: Федор Лясс
  • Что: мастер-класс оператора, поработавшего с Гай-Германикой, Прыгуновым, Тодоровским и другими знаменитыми личностями
  • Кому смотреть: начинающим операторам и знатокам
Сюжеты: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро Москва онлайн

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