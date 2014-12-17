Илзе Лиепа оценит творчество детей на фестивале-конкурсе "Рождественские звезды"

Фото: M24.ru /Татьяна Уханова/

С 5 по 9 января при поддержке департамента культуры города Москвы пройдет Международный Новогодний детский фестиваль-конкурс "Рождественские звезды".

На фестиваль-конкурс в различных номинациях в Москву соберутся более 800 детей из различных регионов России.

В программе фестиваля конкурс на лучший номер в каждой номинации; мастер-классы и круглые столы; выставка художников на тему "Мира и добра"; интерактивные представления для участников и зрителей фестиваля; социальные и благотворительные акции и многое другое.

Опытное жюри во главе с председателем жюри, балериной – народной артисткой России Илзе Лиепа будет оценивать творчество детей в различных номинациях конкурса.

Участники фестиваля примут участие в мастер-классах, познакомятся с известными деятелями культуры, получат специальные призы и подарки.

Музыкальных руководителей ожидает творческая встреча с детским композитором Александром Ермоловым, автором более 200 песен и мюзиклов и редакцией журнала "Справочник музыкального руководителя".

Частично фестиваль носит благотворительный характер, поскольку в рамках каждого мероприятия дети из многодетных и малообеспеченных семей, учащиеся школ-интернатов получат специальные призы и подарки. Зрителями на фестиваль будут приглашены дети из детских домов.

Праздничный итоговый Гала-концерт с вручением дипломов, призов, специальных наград, подарков от Деда Мороза и Снегурочки состоится 8 января в концертном зале гостиничного комплекса "Космос" с 11.00 до 17.00. Вход свободный.