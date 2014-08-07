В Москве пройдет фестиваль Российского национального оркестра

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С 6 по 28 сентября в Москве пройдет VI Большой фестиваль Российского национального оркестра. Мероприятие состоится в концертном зале имени П.И.Чайковского и Большом зале Московской консерватории, сообщил оргкомитет фестиваля.

Фестиваль также откроет концертный сезон 2014/2015 года. "В 2009 году этот смотр, объединивший в афише самые разнообразные жанры и представивший лучших российских и зарубежных исполнителей, был впервые проведен как необычный творческий эксперимент. Однако его сразу же высоко оценили и публика, и музыкальные эксперты", - рассказали организаторы фестиваля "Интерфаксу".

Главное место на фестивале займет опера. Здесь можно будет услышать "Майскую ночь" Римского-Корсакова, "Танкреед" Россини и "Верди-гала" - фрагменты знаменитых опер Верди.