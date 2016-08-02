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Культура

02 августа 2016, 17:49

На фестивале "Московское варенье" можно будет купить арбузы

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Фото: m24.ru/Лидия Широнина

На фестивале "Московское варенье. Дары природы" появятся астраханские арбузы и дыни, сообщает оргкомитет фестиваля. Найти их можно будет с 3 августа на нескольких площадках.

Арбузы и дыни свежего урожая уже завезли на площадки "Россия-Испания" (Тверская площадь), "Россия-Беларусь" (площадь Европы), "Россия-Азербайджан" (улица Хачатуряна, владение 13), "Россия-Армения" (Сокольническая площадь) и "Россия-Кавказ" (Сходненская улица, владение 56).

Тех, кто не хочет поднимать тяжести, на площадках ждут арбузы сорта "Каристан" весом до 10 килограммов, а те, кто не любит ограничивать себя в лакомствах, могут присмотреться к сорту "Топ Ган" (весом от 12 килограммов). Все арбузы продаются по одной цене – 30 рублей за килограмм.

Арбузные развалы 2016

Для любителей дынь на фестивальные площадки завезли сорт "Торпеда" (75 рублей за килограмм). Дыни сорта "Колхозница" привезут в ближайшее время.

Фестиваль «Московское варенье. Дары природы» проходит с 15 июля по 7 августа. На 33 площадках фестиваля москвичей и туристов ждут разнообразные творческие мастер-классы, открытые тренировки и выступления московских коллективов.

На фестивальных площадках представлено более 200 сортов варенья и разнообразные фрукты, ягоды, сухофрукты, орехи и мед. Подробности о фестивале и его событиях можно найти на его сайте.

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