"Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен" на "Дикую мяту"

Фото: пресс-служба фестиваля

Главный российский фестиваль world music "Дикая мята" состоится на территории знаменитого пионерлагеря. После трех лет пребывания в "Этномире", он переезжает в Алексинский район Тульской области. И не куда-нибудь, а на территорию рядом с пионерским лагерем, принадлежавшим объединению "Воркутауголь" - месте, где проходили съемки фильм Элема Климова "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен".

Переезд из "Этномира" устроители планировали давно, но дело совсем не в недовольстве предыдущим местом проведения. Напротив, "Этномир", после того как "Дикая мята" зарекомендовала себя, явно отпускать ее не хотел, но "мята" не из тех, кто будет долго сидеть на одном месте. Кроме того, зрители уже всласть исследовавшие все пространство желали перемен.

Первостепенной задаче было найти подходящее поле, способное вместить несколько сцен, палаточный лагерь, пансионаты для музыкантов и публики, привыкшей воспринимать world music с определенной долей комфорта.

Эмиссары из Тульской области оказались первыми, кто обратился к генеральному продюсеру "Дикой мяты" Адрею Клюкину с интересным предложением.

"С Тульской областью у нас давние добрые отношения. Они неплохо знали фестиваль. К нам презжали и тульские группы, тульские радиостанции вели репортажи с "мяты". Нам предложили несколько площадок. В процессе исследования этих площадок выяснилось, что одна из площадок, место, где проходили съемки нашего любимого фильма детства. Рядом – огромное количество пансионатов по вполне гуманным ценам со своими ресепшенами, ресторанами, с кинотеатрами, отдельными коттеджами", - сказал Клюкин.

Неподалеку от легендарного пионерского лагеря находится дача Чехова, здесь отдыхали Вересаев, Поленов Левитан, Скрябин, Рихтер. Изменение географии фестиваля привело и к изменениям структурным. На неизменной центральной улице Мира будет выстроена конструкция шатров на 1,5 тысячи квадратных метров. От ливня зрители фестиваля будут защищены надежнее, чем Костя Иночкин от директора лагеря, товарища Дынина.

Фото: пресс-служба фестиваля

Что касается лайн-апа фестиваля, то он пока формируется в привычном ритме. Хотя, как говорит генеральных продюсер: "Количество стран-участниц сократится, хедлайнерские выступления не исчезнут. Приедут группы из Англии, Сербии, Ирландии, Чехии".

Увеличится количество сцен, отдельная сцена будет отдана для проведения мастер-классов.

Создавая свой анклав world music в Тульской области, организаторы неизменно подчеркивают свое отношение к месту проведения очередной "Дикой мяты".

"Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен" - один из моих любимых фильмов и я даже не знаю, с чем сравнима наша история. Это как, если ты музыкант и фанат The Beatles, и вдруг записываешься на их студии Abbey Road. Энергетически это очень круто! Фестиваль, я думаю, будет вообще во всем другой. Не исключено, что какая-то часть программы будет заточена и под фильм", - сказал Клюкин.

Более подробно о музыкальной программе фестиваля можно узнать на сайте. Добавим, фестиваль пройдет с 26 по 28 июня.

Алексей Певчев