Шведские перформансы покажут в Москве

Фото: m24.ru/Александр Авилов
Сезон шведского перформанса будет проходить в Государственной галерее на Солянке до 3 ноября. В программе – камерные ретроспективы, фото и видеодокументация Малин Касты, Чуи Чиа и дуэта Quarto. Об этом сообщается на сайте выставочной площадки.
Как отмечают организаторы, Швеция впервые представит в России художников, работающих в жанре перформанс-арта. Еженедельно здесь будут проходить живые трехдневные перформансы, длящиеся пять часов ежедневно, а также паблик-токи, на которых художники поделятся нюансами своего творчества.
Откроет шведский сезон Малин Каста, сделавшая в качестве художника-постановщика немало опер, драматических и танцевальных постановок в Европе и Америке. В своей перформативной практике Каста тяготеет к созданию визуальных и поэтических "живых" картин, исследующих границу между фантазией и реальностью.
Шведская художница малазийского происхождения Чуя Чиа особое внимание уделяет взаимосвязям между людьми, используя свое тело, как инструмент передачи знаний и эмоций. Накал страстей может стать настолько серьезным, что в ход пойдут самые настоящие нагретые утюги, с помощью которых Чиа и ее партнер по перформансу "целуют" друг друга в работе "4 поцелуя".
А завершит сезон шведско-бразильский дуэт Quarto, работающий на стыке перформанс-арта, современного танца и видео.
Место: Государственная галерея на Солянке