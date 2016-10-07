Шведские перформансы покажут в Москве

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Сезон шведского перформанса будет проходить в Государственной галерее на Солянке до 3 ноября. В программе – камерные ретроспективы, фото и видеодокументация Малин Касты, Чуи Чиа и дуэта Quarto. Об этом сообщается на сайте выставочной площадки.

Как отмечают организаторы, Швеция впервые представит в России художников, работающих в жанре перформанс-арта. Еженедельно здесь будут проходить живые трехдневные перформансы, длящиеся пять часов ежедневно, а также паблик-токи, на которых художники поделятся нюансами своего творчества.

Откроет шведский сезон Малин Каста, сделавшая в качестве художника-постановщика немало опер, драматических и танцевальных постановок в Европе и Америке. В своей перформативной практике Каста тяготеет к созданию визуальных и поэтических "живых" картин, исследующих границу между фантазией и реальностью.

Шведская художница малазийского происхождения Чуя Чиа особое внимание уделяет взаимосвязям между людьми, используя свое тело, как инструмент передачи знаний и эмоций. Накал страстей может стать настолько серьезным, что в ход пойдут самые настоящие нагретые утюги, с помощью которых Чиа и ее партнер по перформансу "целуют" друг друга в работе "4 поцелуя".

А завершит сезон шведско-бразильский дуэт Quarto, работающий на стыке перформанс-арта, современного танца и видео.