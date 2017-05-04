"Поезд Победы" 9 мая отправится в поездку по Москве и Подмосковью

Фото: m24.ru/Александр Авилов
Ветераны Великой Отечественной войны 9 мая совершат поездку на "Поезде Победы" по Москве и Подмосковью, сообщает пресс-служба МЖД.
С самого утра на Рижском вокзале ветеранов встретит Образцовый духовой оркестр РЖД с песнями военных лет. Юноши и девушки пригласят ветеранов на вальс и подарят им памятные сувениры.
Состав отправится в 09:55 с Рижского вокзала до станции Новоиерусалимская и обратно. В пути ветеранов будут сопровождать артисты. На радиоэкскурсии участникам акции расскажут об интересных местах по маршруту следования поезда.
В 11:25 "Поезд Победы" под звуки духового оркестра вернется обратно на вокзал.
Для бесплатного проезда нужно предъявить удостоверение ветерана ВОВ и получить специальный проездной в кассах пригородного сообщения, у контроллера на турникетах метро, киосках по продаже билетов и у водителей при посадке в салон наземного транспорта.
Кроме того, 9 мая 18 таксомоторных компаний будут перевозить ветеранов бесплатно. Услуга предоставляется для поездок внутри МКАД. Для этого нужно сделать предзаказ и предъявить удостоверение ветерана водителю.