04 мая 2017, 18:26

"Поезд Победы" 9 мая отправится в поездку по Москве и Подмосковью

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Ветераны Великой Отечественной войны 9 мая совершат поездку на "Поезде Победы" по Москве и Подмосковью, сообщает пресс-служба МЖД.

С самого утра на Рижском вокзале ветеранов встретит Образцовый духовой оркестр РЖД с песнями военных лет. Юноши и девушки пригласят ветеранов на вальс и подарят им памятные сувениры.

Состав отправится в 09:55 с Рижского вокзала до станции Новоиерусалимская и обратно. В пути ветеранов будут сопровождать артисты. На радиоэкскурсии участникам акции расскажут об интересных местах по маршруту следования поезда.

В 11:25 "Поезд Победы" под звуки духового оркестра вернется обратно на вокзал.

Столичный общественный транспорт сделают бесплатным для ветеранов Великой Отечественной войны из регионов России и из-за рубежа с 3 по 12 мая. Речь идет о поездках в метро, на наземном транспорте, пригородных электричках и в поездах "Аэроэкспресс".

Для бесплатного проезда нужно предъявить удостоверение ветерана ВОВ и получить специальный проездной в кассах пригородного сообщения, у контроллера на турникетах метро, киосках по продаже билетов и у водителей при посадке в салон наземного транспорта.

Кроме того, 9 мая 18 таксомоторных компаний будут перевозить ветеранов бесплатно. Услуга предоставляется для поездок внутри МКАД. Для этого нужно сделать предзаказ и предъявить удостоверение ветерана водителю.

Сюжет: День Победы
