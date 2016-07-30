Металлисты соберутся в парке Горького на грандиозный "Ария-Фест"

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Уже 30 июля в Зеленом театре парка Горького состоится долгожданный фестиваль тяжелый музыки "Ария-Фест. Лето", сообщают организаторы мероприятия на официальном сайте. Хэдлайнером шоу станет группа "Ария", подготовившая специально для фестиваля большое пиротехническое шоу.

Помимо отечественных "тяжеловесов", группы "Ария", на опен-эйре выступит немецкий коллектив Doro, существенно повлиявший на развитие рока и металла в целом. Doro – немецкая певица, экс-вокалистка хэви-метал-группы Warlock, одна из самых успешных исполнительниц в этом стиле, которая в настоящее время занимается сольной карьерой.

Еще одним гостем фестиваля станет группа Kruiz.Kruiz – легендарное хэви-металлическое трио Гаина-Васильев-Ефимов, бороздившее просторы нашей необъятной Родины в конце 1980-х годов, а затем отправившееся покорять Европу и Америку. Спустя 27 лет группа решила воссоединиться для одного единственного выступления на "Ария-Фесте".

Также на фестивале выступит группа "Слот" – музыканты подготовили специальную программу.