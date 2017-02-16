Меню фестиваля "Московская Масленица" сделают на двух языках

Меню на фестивале "Московская Масленица" сделают двуязычным, рассказал в интервью телеканалу "Москва 24" руководитель столичного департамента торговли Алексей Немерюк. Названия блюд и ингредиенты напишут на русском и английском языках.

Новое меню упростит выбор для иностранных гостей праздника.

В этом году на празднике можно будет попробовать около 120 видов блинов. Например, на ВДНХ откроется ярмарка с экзотическим ассортиментом. Горожане смогут попробовать блины с крабом, баварскими колбасками и даже блины-фреш со свежими фруктами. Подробности о меню фестивальных шале читайте в материале сетевого издания m24.ru.