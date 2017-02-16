Форма поиска по сайту

16 февраля 2017, 18:19

Культура

Меню фестиваля "Московская Масленица" сделают на двух языках

Меню на фестивале "Московская Масленица" сделают двуязычным, рассказал в интервью телеканалу "Москва 24" руководитель столичного департамента торговли Алексей Немерюк. Названия блюд и ингредиенты напишут на русском и английском языках.

Новое меню упростит выбор для иностранных гостей праздника.

В этом году на празднике можно будет попробовать около 120 видов блинов. Например, на ВДНХ откроется ярмарка с экзотическим ассортиментом. Горожане смогут попробовать блины с крабом, баварскими колбасками и даже блины-фреш со свежими фруктами. Подробности о меню фестивальных шале читайте в материале сетевого издания m24.ru.

Фестиваль "Московская Масленица" начнется в столице 17 февраля. Для горожан откроются 13 праздничных площадок в центре столицы. Мероприятие продлится до 26 февраля.

Посетителей ждут народные гулянья, спортивные забавы, исторические реконструкции, выступления уличных театров, увлекательные мастер-классы и много блинов.

