На площади Революции зимой покажут ледовый балет

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

В рождественские дни на площади Революции покажут ледовый балет "Щелкунчик" и "Лебединое озеро". Об этом в ходе пресс-завтрака, посвященного новогодним праздникам, рассказала заммэра Москвы по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Наталья Сергунина.

Спектакли планируется проводить два раза в день – в 16.30 и 19.00. Посетить спектакли можно будет бесплатно. Кроме того, на специальных площадках пройдут мастер-классы по катанию на коньках. Взять на прокат коньки также можно будет бесплатно.

Ранее Сергунина сообщила, что этой зимой в российской столице впервые пройдет международный фестиваль "Рождественский свет". В нем примут представители Франции, Италии и Испании.

На фестивале представят световые инсталляции, арт-объекты и подобные объекты. В частности, в рамках фестиваля на Никольской улице создадут уникальный световой туннель, а в Камергерском переулке появится звездное небо.

Напомним, с 15 декабря в столице стартует фестиваль "Путешествие в Рождество". В рамках фестиваля заработают 38 праздничных площадки. Увеличится время работы площадок, на которых будут проходить рождественские ярмарки.

В 2014 году фестиваль "Путешествие в Рождество" проходил в столице с 12 декабря по 11 января. Рождественские ярмарки посетили 8,5 миллионов человек. В нем приняли участие представители из 17 стран. А также более 80 ресторанов и 800 предпринимателей.