ФСКН проведет молодежный фестиваль "Подари себе жизнь"

Фото: с сайта safeyourlife.ru

Управление Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Москве проведет V Молодежный фестиваль "Подари себе жизнь".

Фестиваль откроется 13 октября в 12.00 на стадионе "Сокол", сообщается в пресс-релизе ФСКН.

Цель мероприятия - профилактика наркомании среди подростков и молодежи, пропаганда здорового и активного образа жизни, оказание консультационных и информационных услуг по вопросам опасных зависимостей.

На фестивале будут работать консультанты-специалисты в области права, профилактики, лечения и реабилитации наркомании (юристы, врачи, представители общественных организаций).

Гостей ждут розыгрыши призов, загадочные "лабиринт" и "паутина", можно будет самостоятельно заняться чеканкой "золотых" монет "территория без наркотиков", померяться силами в лыжных состязаниях, быстрее всех разобрать и собрать на скорость автомат Калашникова, победить в лазерном тире и попасть в цель из лука или рогатки, поразить мишень при метании ножей.

В рамках мероприятия предусмотрена концертная программа - выступление звезд российской эстрады, выставки оружия и антинаркотического плаката, шахматный и теннисный турниры. По итогам конкурсов участники получат призы и подарки.

Кроме того, на фестивале пройдут показательные выступления сотрудников спецназа.