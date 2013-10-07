В Москве завершился первый этап эстафеты Олимпийского огня

Фото: M24.ru

Первый этап эстафеты Олимпийского огня завершился в Москве на Воробьевых горах. В рамках эстафеты на смотровой площадке МГУ прошло световое мультимедийное представление, которое завершилось грандиозным фейерверком.

Старт московскому этапу эстафеты бал дан утром 7 октября на Васильевском спуске, куда факел принесли с Красной площади, где накануне состоялись первые забеги. Зажег его Сергей Собянин. Первым факелоносцем стала пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анастасия Давыдова, за ней эстафету подхватила чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина.

Всего в сегодняшнем этапе эстафеты приняли участие более 200 человек: среди них не только известные личности, но и простые москвичи. Каждый из них бежал не более 200-300 метров, суммарно факелоносцы пробежали 33 километра, пройдя путь от Васильевского спуска через парк Горького к Воробьевым горам.

В эстафете принял участие один из старейших факелоносцев - 98-летний артист Владимир Зельдин. Актер преодолел свой участок эстафеты по Крымской набережной от моста на стрелку до памятника Петру Первому. Кроме того, чести нести Олимпийский факел удостоилась ведущая телеканала "Москва 24" Ксения Соколянская. Она бежала с главным символом Олимпийских игр по Ломоносовскому проспекту.

Последним факелоносцем на сегодня стал телеведущий Иван Ургант.

Эстафета огня Олимпийских игр в Сочи-2014 продлится в Москве до 9 октября, после чего он отправится в Московскую область. "Пробег" символа Олимпиады по России финиширует 7 февраля будущего года в Сочи на церемонии открытия Игр.