Приезд вокалиста Rammstein вызвал ажиотаж у фанатов группы

Во время автограф-сессии фронтмена Rammstein пострадали 50 человек

Около 50 человек пострадали во время встречи фанатов с фронтменом группы Rammstein Тиллем Линдеманном, которая прошла в столице, сообщает телеканал "Москва 24".

Вокалист немецкой метал-группы Тилль Линдеманн презентовал дебютный альбом своего нового проекта. Поклонники музыканта пришли на встречу за несколько часов до назначенного времени, при этом из-за духоты и давки некоторые фанаты начали падать в обморок.

Когда Линдеманн начала раздавать автографы, толпа усилила натиск и началась паника. Пытаясь прорваться к музыканту, несколько десятков поклонников получили ссадины, синяки и ушибы, некоторые фанаты обратились к врачам с кровотечением из носа.

Позже один из активистов фан-движения группы извинился за неудачную организацию мероприятия.

Lindemann – новый проект фронтмена группы Rammstein. Вместе с ним в проекте участвует шведский музыкант и продюсер Петер Тэгтгрен, создатель метал-групп Hypocrisy и Pain. Совместный альбом музыкантов под названием Skills In Pills вышел 23 июня.