Фото: ТАСС/Артем Коротаев

МВД России опубликовало "черный список" болельщиков на официальном сайте министерства. Это те, кому запрещено посещение стадионов, ледовых дворцов и других мест проведения соревнований.

На сегодняшний день в списке насчитывается 50 человек, которые попали туда за хулиганские действия. Если кого-то из списка обнаружат на соревнованиях, их привлекут к административной ответственности.

4 июля Владимир Путин подписал закон, запрещающий посещать матчи болельщикам-нарушителям. Идентификацию личности зрителей придется проводить самим организаторам.

При этом тем болельщикам из "черного списка", которые все же попытаются пройти на матч, деньги за билет возвращать не будут.

С 1 января следующего года открытыми для всех станут сведения о лицах, которым судом запрещено посещение мест проведения официальных спортивных соревнований. В частности, будут доступны фамилия, имя, отчество, дата и место рождения нарушителя.

Исключать из списка будут по истечении срока административного запрета или при наличии акта об отмене этого запрета.