Курс евро в ходе торгов на Московской бирже упал ниже 70 рублей

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже упал почти на полтора рубля до отметки 69 рублей 97 копеек.

Кроме того, евро резко подешевел к доллару на международном валютном рынке Forex – до 1,119 доллара за один евро.

Как сообщает ТАСС, снижение курса единой европейский валюты произошло на фоне заявлений президента Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги о возможной корректировке программы количественного смягчения в декабре.

Количественное смягчение (англ. Quantitative easing, QE) – монетарная политика, используемая центральными банками для стимулирования национальных экономик, когда традиционные монетарные политики являются неэффективными или недостаточно эффективными. При количественном смягчении центральный банк покупает или берет в обеспечение финансовые активы для впрыска определенного количества денег в экономику.



По его словам, ЕЦБ готов использовать все доступные инструменты, а программа выкупа активов обладает достаточной гибкостью и может быть скорректирована при необходимости. В частности, Драги в очередной раз заявил о том, что ЕЦБ может скорректировать размер, структуру и сроки программы количественного смягчения, если это потребуется.

Ранее Банк России установил официальные курсы валют на 23 октября. Доллар укрепился на 16 копеек и теперь стоит 62 рубля 79 копеек. Стоимость евро снизилась на 8 копеек и составляет 71 рубль 9 копеек.