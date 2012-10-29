Российские туристы отменяют поездки в Нью-Йорк из-за "Сэнди"

Фото: ИТАР-ТАСС

Россияне, планировавшие посетить США в ближайшее время, аннулируют туры из-за урагана "Сэнди".

Как сообщает "Интерфакс", тем туристам, которые уже находятся в Нью-Йорке, нужно быть готовыми к эвакуации – при чрезвычайных происшествиях иностранцы подчиняются тем же правилам, что и местные жители.

Ранее сообщалось, что из-за "Сэнди" авиаперевозчик "Аэрофлот" отменил все рейсы в Нью-Йорк, запланированные на 29 и 30 октября.

Ураган, зародившийся в Карибском море, уже унес жизни около сорока человек. Американские власти ожидают, что "Сэнди" обрушится на Нью-Йорк в ночь на 30 октября (по местному времени). В нескольких восточных штатах уже эвакуированы сотни тысяч человек, приостановлена работа пассажирского транспорта, закрыта для посещения Статуя Свободы.