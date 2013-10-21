Житель Подмосковья может быть причастен к взрыву автобуса в Волгограде

"Московский патруль": Следы теракта в Волгограде ведут в Подмосковье

Ко взрыву автобуса в Волгограде может быть причастен житель Подмосковья. Об этом сообщает телеканал "Москва 24".

По предварительным данным, Дмитрий Соколов якобы ушел из дома в Долгопрудном в 2012 году и примкнул к бандформированиям в Дагестане, получив имя Абдул Джабар. Его также считают мужем террористки-смертницы, которая и привела в действие бомбу, находясь в салоне автобуса.

Напомним, около 14.00 в Красноармейском районе Волгограда взорвался автобус, погибли пять человек, 32 пострадавших были госпитализированы, 8 из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

По предварительным данным, взрывное устройство сработало в автобусе, когда он находился на остановке общественного транспорта "Лесобаза", расположенной по улице Лазоревой. Автобус следовал рейсом "Государственный университет - кинотеатр "Юбилейный".

По данным Следственного комитета, бомбу в автобусе в Волгограде взорвала смертница.

Губернатор Волгоградской области Сергей Боженом провел оперативное совещание на месте ЧП. По его итогам он сообщил, что семьи погибших при теракте в Волгограде получат из регионального бюджета по 1 миллиону рублей. Выплаты тяжело раненым составят 400 тысяч, всем пострадавшим - 100 тысяч рублей.

Свои соболезнования родным и близким погибших в результате террористического акта направил Владимир Путин и Сергей Собянин. Президент России пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. В свою очередь, мэр столицы заявил о готовности московских клиник принять всех раненых.

Для эвакуации тяжело пострадавших в Волгоград уже прибыл спецборт МЧС со специалистами на борту. Сейчас решается вопрос о возможности проведения транспортировки пострадавших.

В связи с терактом в Волгоградской области объявлен трехдневный траур.