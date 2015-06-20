Посетителей эвакуируют из 10 торговых центров "Рио" по всей России

Фото: читатель M24.ru

Началась эвакуация посетителей и персонала из десяти торговых центров "Рио" в Москве, Подмосковье, Петербурге и Ярославле. По словам правоохранительных органов, людей начали выводить после звонков о заложенных взрывных устройствах. По предварительным данным, звонки о минировании торговых центров поступили с территории Украины.

"Идет эвакуация из шести ТЦ "Рио" в Москве, двух – в Подмосковье, и по одному в Санкт-Петербурге и Ярославле", – цитирует МИА "Россия Сегодня" источник в правоохранительных органах.

В частности 3 тыс. посетителей и сотрудников эвакуированы из ТЦ "РИО" на Ленинградском шоссе в Москве, 1,8 тысяч – из комплекса в областном Реутове и 1,5 тысячи – в Коломне.

Это уже второй случай массовой эвакуации посетителей из торговых комплексов данной сети за прошедшую неделю. 16 июня, после звонков о заложенных взрывных устройствах в двенадцати торговых центрах "РИО" нескольких городов России были эвакуированы в общей сложности свыше 11 тысяч человек. В столице посетителей и персонал выводили из "Рио" на Севастопольском проспекте.