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20 апреля 2016, 16:58

ЧП

Угроза взрыва на Киевском вокзале Москвы не подтвердилась

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Кинологи проверили здание Киевского вокзала и прилегающую к нему территорию, информация о взрывном устройстве не подтвердилась, сообщает "Интерфакс".

Анонимный звонок о заложенном взрывном устройстве поступил в полицию в 14:25. В 16:10 все проверочные мероприятия были завершены.

Ранее m24.ru сообщало, что пассажиров и сотрудников Киевского вокзала снова эвакуировали из-за звонка о бомбе.

По предварительным данным, о взрывном устройстве сообщил неизвестный, позвонив по телефону. Из здания вывели порядка 600 человек.

В предыдущий раз людей из здания вывели в ночь на 15 апреля. Бомбу тогда не нашли, а вечером того же дня задержали и "телефонного террориста".

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