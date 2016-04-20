Угроза взрыва на Киевском вокзале Москвы не подтвердилась

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Кинологи проверили здание Киевского вокзала и прилегающую к нему территорию, информация о взрывном устройстве не подтвердилась, сообщает "Интерфакс".

Анонимный звонок о заложенном взрывном устройстве поступил в полицию в 14:25. В 16:10 все проверочные мероприятия были завершены.

Ранее m24.ru сообщало, что пассажиров и сотрудников Киевского вокзала снова эвакуировали из-за звонка о бомбе.

По предварительным данным, о взрывном устройстве сообщил неизвестный, позвонив по телефону. Из здания вывели порядка 600 человек.

В предыдущий раз людей из здания вывели в ночь на 15 апреля. Бомбу тогда не нашли, а вечером того же дня задержали и "телефонного террориста".