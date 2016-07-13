Жителей дома на юге Москвы эвакуировали из-за угрозы взрыва

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Жителей подъезда одного из домов на юге Москвы эвакуировали из-за угрозы взрыва. В полицию позвонил неизвестный и рассказал, что в одной из квартир лежит граната, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Взрывное устройство якобы находилось в квартире на шестом этаже дома 10 по Кавказскому бульвару. Из подъезда вывели всех жильцов, на место событий вызваны кинологи.

20 июня сотрудники полиции аэропорта Внуково задержали бездомного, который прошел в терминал аэровокзала и сообщил о наличии у него бомбы.

Мужчину, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, доставили в дежурную часть. В ходе досмотра никаких подозрительных предметов у него не обнаружили. Объяснить причины своего заявления бездомный не смог.

Возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.