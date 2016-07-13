Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 июля 2016, 17:41

Происшествия

Жителей дома на юге Москвы эвакуировали из-за угрозы взрыва

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Жителей подъезда одного из домов на юге Москвы эвакуировали из-за угрозы взрыва. В полицию позвонил неизвестный и рассказал, что в одной из квартир лежит граната, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Взрывное устройство якобы находилось в квартире на шестом этаже дома 10 по Кавказскому бульвару. Из подъезда вывели всех жильцов, на место событий вызваны кинологи.

20 июня сотрудники полиции аэропорта Внуково задержали бездомного, который прошел в терминал аэровокзала и сообщил о наличии у него бомбы.

Мужчину, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, доставили в дежурную часть. В ходе досмотра никаких подозрительных предметов у него не обнаружили. Объяснить причины своего заявления бездомный не смог.

Возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

эвакуация полицейские гранаты чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика