Тысячу человек эвакуировали из клиники МГМСУ из-за задымления

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Около 1 тысячи человек было эвакуировано из консультативно-диагностической клиники Московского государственного медико-стоматологического университета (МГМСУ имени А.И. Евдокимова) на улице Долгоруковская после сообщения о задымлении. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.

Информация о задымлении в здании по адресу Долгоруковская улица, дом 4 поступила на пульт дежурного оператора в 10.05. По итогам проверки помещений признаков возгорания или задымления обнаружено не было.

"Все учащиеся и преподаватели, ранее эвакуированные из здания, вернулись на свои места, учебный процесс возобновлен", - отмечается в сообщении. В результате инцидента никто не пострадал.