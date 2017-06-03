Два сотрудника фестиваля в Германии задержаны по делу о подготовке теракта

Фото: ТАСС/Philipp Schulze/DPA

Полиция Германии задержала двух сотрудников фирмы, занимавшейся обслуживанием известного рок-фестиваля Rock am Ring, подозреваемых в причастности к подготовке теракта, сообщает немецкая газета Welt.

Задержанные работники могли пронести на территорию фестиваля подозрительный предмет. По данным издания, как минимум один из них подозревается в связях с исламистами.

Рок-фестиваль Rock am Ring в Германии был приостановлен из-за угрозы теракта. Зрители покинули территорию проведения фестиваля по приказу полиции ФРГ. Сейчас на его территории проводятся следственные мероприятия.

На трехдневный фестиваль приобрели билеты более 87 тысяч человек. На мероприятии должны были выступить 85 музыкальных коллективов, в том числе Rammstein и System Of A Down.