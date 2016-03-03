Форма поиска по сайту

03 марта 2016, 12:29

Происшествия

В колледж на севере Москвы снова поступил звонок о бомбе

Фото: ТАСС/Ростислав Кошелев

Сотрудников и студентов столичного Колледжа железнодорожного и городского транспорта эвакуировали из-за угрозы взрыва, сообщает Агентство "Москва". На место выехали кинологи.

По предварительным данным, в колледж, расположенный по адресу: Михалковская улица, дом 52 поступил анонимный звонок о заложенном взрывном устройстве. Эвакуировали 298 учащихся и 52 преподавателя.

Напомним, 1 марта Колледж железнодорожного и городского транспорта также эвакуировали из-за анонимного звонка о бомбе. Столичная полиция обследовала помещение колледжа и не обнаружила в здании взрывных устройств и других опасных предметов.

