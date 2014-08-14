Россиян ограничат в потреблении энергетических напитков

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В России ограничат употребление энергетических напитков, передает "Интерфакс". Об этом заявил Владимир Путин на встрече с членами думских фракций и министрами в Ялте.

"Не хочу, чтобы это прозвучало так, что завтра мы запретим, но мы будем решительно действовать в этом направлении", - сказал президент.

Отметим, что законопроекты об ограничении и даже полном запрете продажи энергетиков вносятся в Госдуму три года подряд, но ни один из них так и не был принят.

Осенью прошлого года Госдуме предлагали запретить продажу "энергетиков" несовершеннолетним. Законопроект был внесен в Думу 22 ноября. Авторы инициативы также предлагали ограничить места продаж, где молодежь чаще всего приобретает безалкогольные тонизирующие напитки, и уменьшить объем тары до 330 миллилитров.