Системы электроснабжения ТиНАО готовы к зиме

Системы электроснабжения ТиНАО подготовили к зиме, сообщает mos.ru. В поселениях Сосенском и Роговском проектируются центры электропитания, которые увеличат надежность электроснабжения на присоединенных территориях.

Отремонтировано более 20 километров воздушных и кабельных линий электропередачи и 27 трансформаторных подстанций в ТиНАО. Обновлено также 16 силовых трансформаторов и около 200 выключателей, расчищены просеки высоковольтных линий на площади 134 гектара.

Инженерная схема электро-, тепло-, водо-, газоснабжения предусматривает развитие всей территории на ближайшие 20 лет. По словам главы столичного департамента развития новых территорий Владимира Жидкина, она позволит обеспечить ТиНАО всеми энергоресурсами.

Как заявил главный инженер филиала МОЭСК Евгений Иванов, все мероприятия в рамках ремонтной и инвестиционной программ по подготовке электросетевого комплекса ТиНАО к зиме выполнены.

В Троицком округе завершается реконструкция подстанций "Молчаново" и "Былово". Проектируются центры электропитания "Хованская" в поселении Сосенском и "Ильино" в поселении Роговском. Дополнительные мощности увеличат надежность электроснабжения в ТиНАО.

На подстанции "Сырово", которая обслуживает Щербинку, отремонтировали силовые трансформаторы и реконструировали две воздушные линии с напряжением 110 киловольт. С начала года здесь введены новые подстанции общей мощностью 39 мегаватт-ампер.

В деревнях и селах Вороновского, Краснопахорского, Михайлово-Ярцевского, Новофедоровского, Первомайского, Роговского поселений заменили провода. Такую же работу проделали в поселении Марушкинском Новомосковского округа.