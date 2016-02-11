Москвичи выберут новые сервисы для портала госуслуг

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Пользователи "Активного гражданина" решат, какие городские услуги и сервисы необходимо перевести в электронный вид, сообщает пресс-служба проекта.

Выбранные сервисы появятся на портале государственных услуг. "На портале уже доступно 147 услуг и сервисов. Столица и дальше готова развивать онлайн сервисы, и поэтому мы объявляем "мозговой штурм". Предложите городскую услугу или сервис, которую, на ваш взгляд, необходимо сделать электронной", – отметили в пресс-службе.

"Мосгорсправка": Проект "Активный гражданин"

Итоги голосования проанализируют специалисты и составят план реализации с учетом их востребованности, технических и юридических возможностей.

Ранее m24.ru сообщало, что на московском портале госуслуг горожане чаще всего платили за услуги ЖКХ в 2015 году. За год они провели более 1,1 миллиона платежей на сумму 4,4 миллиарда рублей. Общее число транзакций в прошедшем году – 1,7 миллиона.

В 2015 году число пользователей pgu.mos.ru выросло до пяти миллионов человек. Среди самых востребованных услуг – оплата услуг ЖКХ и проверка и оплата штрафов ГИБДД.