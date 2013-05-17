В России отменят пошлины на электромобили

У электромобилей нет будущего в России - эксперт

Министерство промышленности и торговли одобряет отмену пошлин на электромобили, ставки предлагается обнулить на один год. По мнению импортеров, это позволит в десять раз увеличить ввоз машин с электродвигателями. Однако в ближайшие годы у электромобилей в России нет будущего, и дело даже не в отсутствии инфраструктуры, рассказал в эфире "Москва FM" заместитель главного редактора журнала "За рулем" Игорь Моржаретто.

"Это очень нишевый автомобиль, и в ближайшем будущем в России у него нет никаких перспектив. У нас очень холодная зима. Если летом такой автомобиль проезжает 100-150 километров, то зимой в условиях московских пробок зарядки хватает на 15 километров. Мы пробовали", - отметил Моржаретто.

По его словам, гибридные автомобили тоже вряд ли прорвутся на российский рынок. В некоторых странах на них действуют налоговые льготы, так как они меньше загрязняют воздух. А в России никаких скидок не предусмотрено, да и стоит гибридный автомобиль в полтора раза дороже обычного.

Стоит отметить, что общий объем импорта электромобилей в Россию в 2014 году оценивается в 500 штук. Для них начнут создавать отдельную инфраструктуру, в том числе целую сеть электрозаправок. Столичное правительство даже намерено организовать для них бесплатные парковки.

Напомним, что в январе с конвейера "АвтоВАЗа" сошла первая партия электромобилей El Lada, созданных на базе Lada Kalina. А к 2020 году городской электромобиль обещала выпустить компания "КАМАЗ".