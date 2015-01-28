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Москва 24

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Электроэнергия

28 января 2015, 00:01

В этом году почти 90 подземных переходов оборудуют теплыми ступенями

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Почти 90 подземных переходов оборудуют теплыми ступенями

Столичные власти запланировали в 2015 году провести капитальный ремонт в 86 подземных переходах Москвы. Лестничные сходы в них оборудуют теплыми ступенями. Об этом М24.ru рассказали в пресс-службе ГБУ "Гормост". Под ступеньками будут проложены эклектические кабели, благодаря которым лестницы будут автоматически нагреваться при минусовой температуре. Подогрев позволит избежать обледенения ступенек. Это уменьшит травматизм москвичей при сильных снегопадах.

В частности, теплые ступени появится в переходе на Кутузовском проспекте напротив Центрального музея Великой Отечественной войны, на Ленинградском проспекте недалеко от отеля “Советский” и цыганского театра “Ромэн”, на улице Зацепский Вал рядом с Московским международным Домом музыки.

“В каждом пешеходном переходе, где запланирован капитальный ремонт в этом году, лестничные сходы будут оснащаться кабелем подогрева ступенек, - рассказали M24.ru в пресс-службе ГБУ "Гормост". - Как только температура будет опускаться до 5-10 градусов мороза, кабели будут автоматически включаться и подогревать ступени. За счет этого снег на лестницах начнет таять и превращаться в воду, а вода от нагрева будет испаряться”. В “Гормосте” объяснили, что эта технология избавит подземные переходы от обледенения ступеней, а значит - уменьшит травмоопасность переходов.

Всего в Москве более 400 подземных пешеходных переходов. Почти в половине из них уже есть подогрев лестничных спусков .

Помимо теплых ступенек, власти тестируют и другие элементы благоустройства с подогревом. Так, на ВДНХ представили экспериментальные образцы теплых скамеек. Первые четыре лавочки с подогревом установили на главной аллее ВДНХ. Скамейки поставили между павильонами №64 "Оптика" и №66 "Культура". Лавочки смогут нагреваться до 30 градусов, но обычно их температура будет составлять 20 градусов. Причем эти скамейки "умные": они сильнее нагревают именно те участки сидений, на которых находятся люди. Также теплые лавочки планируют ставить в столичных парках и на детских площадках.

Кроме того, в Москве появилась и первая остановка с подогревом. Ее установили у роддома №4 на улице Новаторов.


Анастасия Мальцева, Мария Курганская

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