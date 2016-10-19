Почти 40 опор ЛЭП демонтируют для электроснабжения остановок МЦК

МОЭСК начал демонтаж 39 высоковольтных опор ЛЭП для снабжения электричеством остановок Московского центрального кольца, сообщает телеканал "Москва 24".

К электроснабжению подключат 19 из 31 транспортно-пересадочных узлов МЦК. 19 октября работы стартовали на ТПУ "Дубровка". На участках двух ЛЭП демонтируют 14 опор.

В районе ТПУ Владыкино, Лихоборы, Зорге, Хорошево провели реконструкцию, увеличив габариты на шести воздушных линиях 110-220 кВт с заменой опор и проводов в местах их пересечения с МЦК. В районе ТПУ Локомотив в реконструкции с увеличением габаритов находятся две линии 110 кВт, работы завершат до конца месяца.

В 2016-2017 годах планируется реконструировать еще шесть воздушных линий 110 кВт в районе ТПУ Ростокино и Коптево.