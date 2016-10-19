Форма поиска по сайту

19 октября 2016, 17:54

Экономика

Почти 40 опор ЛЭП демонтируют для электроснабжения остановок МЦК

МОЭСК начал демонтаж 39 высоковольтных опор ЛЭП для снабжения электричеством остановок Московского центрального кольца, сообщает телеканал "Москва 24".

К электроснабжению подключат 19 из 31 транспортно-пересадочных узлов МЦК. 19 октября работы стартовали на ТПУ "Дубровка". На участках двух ЛЭП демонтируют 14 опор.

В районе ТПУ Владыкино, Лихоборы, Зорге, Хорошево провели реконструкцию, увеличив габариты на шести воздушных линиях 110-220 кВт с заменой опор и проводов в местах их пересечения с МЦК. В районе ТПУ Локомотив в реконструкции с увеличением габаритов находятся две линии 110 кВт, работы завершат до конца месяца.

В 2016-2017 годах планируется реконструировать еще шесть воздушных линий 110 кВт в районе ТПУ Ростокино и Коптево.

Пассажирское движение по Московскому центральному кольцу (МЦК) запустили 10 сентября. За первый (бесплатный) месяц работы новой транспортной сетью воспользовались шесть миллионов пассажиров. Ежедневно перевозится более 200 тысяч пассажиров. По данным столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, уже в первые дни пассажиропоток превысил прогнозируемый в три раза.

В настоящий момент на Московском центральном кольце открыто 28 транспортно-пересадочных узлов, с шести из них можно совершить пересадку на платформы радиальных направлений железнодорожных магистралей.

Пассажирам пригородного сообщения сегодня доступны пересадки на Ярославское, Казанское, Савеловское и Смоленское направления. С 13 ТПУ МЦК доступна пересадка на станции метрополитена, с каждого – на наземный городской транспорт.

