Почти 40 опор ЛЭП демонтируют для электроснабжения остановок МЦК

МОЭСК начал демонтаж 39 высоковольтных опор ЛЭП для снабжения электричеством остановок Московского центрального кольца, сообщает телеканал "Москва 24".
К электроснабжению подключат 19 из 31 транспортно-пересадочных узлов МЦК. 19 октября работы стартовали на ТПУ "Дубровка". На участках двух ЛЭП демонтируют 14 опор.
В районе ТПУ Владыкино, Лихоборы, Зорге, Хорошево провели реконструкцию, увеличив габариты на шести воздушных линиях 110-220 кВт с заменой опор и проводов в местах их пересечения с МЦК. В районе ТПУ Локомотив в реконструкции с увеличением габаритов находятся две линии 110 кВт, работы завершат до конца месяца.
В 2016-2017 годах планируется реконструировать еще шесть воздушных линий 110 кВт в районе ТПУ Ростокино и Коптево.
В настоящий момент на Московском центральном кольце открыто 28 транспортно-пересадочных узлов, с шести из них можно совершить пересадку на платформы радиальных направлений железнодорожных магистралей.
Пассажирам пригородного сообщения сегодня доступны пересадки на Ярославское, Казанское, Савеловское и Смоленское направления. С 13 ТПУ МЦК доступна пересадка на станции метрополитена, с каждого – на наземный городской транспорт.