19 апреля 2017, 15:39

Экономика

Адреса более тысячи аварийных служб стали доступны на портале открытых данных

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Пользователи портала открытых данных теперь могут узнать адреса, телефоны и график работы аварийных служб, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

На сайте опубликовали сведения о 1048 службах по ремонту в домах водопровода, канализации, освещения и отопления. Объекты доступны в виде списка или на карте. Кроме того, данные можно скачать.

Портал открытых данных запустили в 2013 году.

Летом 2016 года там появилась карта археологических находок. Помимо этого, там можно найти перечень добросовестных застройщиков, карты перекрытых дорог, бесплатного уличного Wi-Fi и многое другое.

