Электричку в Подмосковье эвакуировали из-за сообщения о возможном теракте

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

В Подмосковье пригородную электричку эвакуировали из-за сообщения о возможном теракте. Об этом агентству РИА Новости в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

Звонок в полицию сделала пассажирка поезда Москва – Электрогорск. Ей показалось, что попутчики обсуждают возможность взрыва в электричке.

Состав был остановлен, всех пассажиров эвакуировали, а поезд осмотрели специалисты. Ничего подозрительного в поезде обнаружено не было.

Сейчас с женщиной и указанными ею молодыми людьми беседуют правоохранители. Электричка продолжила движение по маршруту.