Вандалы нанесли электричкам ущерб на 770 тысяч рублей

Фото: ТАСС/Коротаев Артем

С начала года вандалы нанесли пригородным поездам ущерб на сумму в 770 тысяч рублей, сообщили m24.ru в пресс-службе "Центральной пригородной пассажирской компании".

Всего было зафиксировано 405 инцидентов, из которых больше половины – надписи и рисунки на вагонах, 159 фактов битья стекол и порчи внутрисалонного оборудования, а также 12 фактов стрельбы по окнам.

Сумма ущерба для компании составила 770 тысяч рублей без учета стоимости работ сопутствующих материалов для их установки.

В ЦППК отмечают, что средства, которые компания затрачивает на ремонт, могли быть направлены на закупку новых поездов и улучшение инфраструктуры. В связи с этим в компании призывают сообщать об актах вандализма в полицию и на адрес: antivandal@central-ppk.ru.

В 2014 году на полигоне московской железной дороги зафиксировано 700 случаев незаконного вмешательства в работу поездов. Так, в прошедшем году 67 раз поезда закидывали камнями, 56 раз вандалы пытались повредить поезда. Злоумышленники 99 раз разбирали железнодорожные пути и нарушали работу средств сигнализации. По факту совершения 295 краж возбуждено 106 уголовных дел.