В День народного единства изменится движение пригородных поездов

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

В День народного единства, 4 ноября, изменится расписание движения пригородных электропоездов, сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании.

Во вторник, 3 ноября, электрички будут ходить согласно расписанию пятницы, 4 ноября – по расписанию субботы, а в четверг электропоезда вернутся к привычному расписанию.

Так, 3 ноября на Киевском направлении назначены электропоезда №7087/7088 Москва-Пасс-Киевская – Калуга-1 с отправлением из Москвы в 16.40 часов и №7097/7098 – Калуга-1 – Москва-Пасс-Киевская с отправлением из Калуги в 20.27 часов.

Во вторник из Москвы по Горьковскому направлению отправятся электрички до Владимира в 15.30 часов, до станции Петушки в 19.30 и до Электрогорска в 19.35 часов.

На Казанском направлении 3 ноября в 17.23 часов из столицы отправится электропоезд № 7050 Москва-Пасс-Казанская – Рязань-2, также назначены электрички до станции Раменское с отправлением из Москвы в 19 часов и до станции Голутвин с отправлением в 18.40 часов.

4 ноября на Курском направлении проследует электропоезд № 7047 Москва-Пасс-Курская – Тула с отправлением из Москвы в 6.50 часов. В обратном направлении из Тулы он поедет в 17.15 часов.

На Ярославском направлении в среду из Москвы поедет электричка до Александрова в 18.05 часов, а поезд № 6450 Александров – Киржач, отправится в 23.42 часов.

Кроме того, 3 и 4 ноября будет отменен ряд электропоездов пригородного направления.

На Горьковском направлении 3 ноября не поедут электропоезда до Владимира с отправлением из Москвы в 20.26 часов, до станции Петушки в 19.30 часов и до Электрогорска в 19.35 часов.

На Курском направлении во вторник не будет поезда до Тулы в 19.55 часов. А на Казанском направлении отменят электрички до Рязани в 18.40 часов и до станции Голутвин в 19 часов.

4 ноября отменят поезда на Киевском направлении до Калуги с отправлением из Москвы в 16.40 часов, и в обратном направлении до столицы в 20.27 часов.

Также отменена электричка № 7094 Москва-Пасс-Курская – Владимир с отправлением из Москвы в 7.25 часов.

На Казанском направлении также не поедет электропоезд № 7110 Москва-Пасс-Казанская – Голутвин с отправлением из Москвы в 19 часов.

Более подробную информацию об изменениях расписания движения пригородных электропоездов можно узнать на информационных стендах на железнодорожных станциях и вокзалах, а также на сайтах ЦППК, Московско-Тверской пригородной пассажирской компании, специализированных порталах: Яндекс.Расписание и Ту-Ту.ру.

По интересующим вопросам можно также обращаться по телефону Единого информационно-сервисного центра "РЖД": 8-800-775-00-00.

Напомним, на следующей неделе россияне будут работать только четыре дня. Среда, 4 ноября, станет выходным в честь Дня народного единства.

Этот праздник отмечается 4 ноября с 2005 года. Праздник был учрежден в память о событиях 1612 года, когда войска Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободили Москву от польских интервентов.