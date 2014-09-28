В электричках и на железнодорожных станциях начали тестировать Wi-Fi

К концу года в электричках может появиться Wi-Fi

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) приступила к тестированию беспроводной сети в электропоездах и на железнодорожных станциях Московской области. Если все пройдет удачно, уже к концу года у пассажиров появится возможность выходить в интернет.

Тестовые работы помогут специалистам решить, целесообразно ли обеспечивать составы и платформы Wi-Fi. Дело в том, что технически организовать беспроводную сеть в электричке сетью сложнее, чем, например, в метро. В закрытом пространстве обеспечить бесперебойную работу беспроводного интернета проще.

Как отмечает телеканал "Москва 24", в тестировании проекта граждане не участвуют: подключиться к пробному Wi-Fi в электричке или на станции пока не удастся.

Напомним, издание M24.ru уже сообщало, что ЦППК намерена установить Wi-Fi в пригородных электропоездах и на самих станциях до конца 2014 года. Беспроводной интернет, кроме того, должен появиться во всем наземном общественном транспорте Москвы к концу 2015 года.

Проект по организации бесплатного доступа в интернет в наземном общественном транспорте стартовал в конце сентября 2013 года. Пассажиры могут подключиться к сети в троллейбусах "Бк", трамваях №3, а также на полуэкспрессном маршруте автобуса №902. Всего на сегодняшний день более 100 единиц подвижного состава оборудовано беспроводным доступом в интернет.

На остановках общественного транспорта появился бесплатный Wi-Fi

Ранее руководитель департамента информационных технологий Москвы Артем Ермолаев рассказал M24.ru, что столичное правительство ведет переговоры с телекоммуникационными операторами о реализации проекта по покрытию всей территории города сетями Wi-Fi.

Обсуждается вопрос и том, делать доступ к беспроводному интернету платным или нет, так как покрыть весь город Wi-Fi за счет бюджета невозможно.