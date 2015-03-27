Госдума отменила НДС для пригородных поездов

Фото: ТАСС/Елена Пальм

Госдума отменила налог на добавленную стоимость (НДС) для пригородных поездов. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании нижней палаты парламента.

Обнуление НДС позволит выполнить поручение президента и избежать отмены электричек, пояснил председатель комитета ГД по бюджету и налогам Андрей Макаров. Нулевая ставка налога для пригородных поездов установлена с 1 января 2015 года до 31 декабря 2016 года.

Кроме того, с 18 до 10 процентов снизится НДС для внутренних авиаперевозок. Сокращение налога для авиаперевозок установлено с 1 июля 2015 года до 31 декабря 2017 года.

Напомним, в феврале президент России Владимир Путин потребовал немедленно восстановить прекращенное пригородное сообщение в регионах.

С 1 февраля были отменены электрички в Псковской и Вологодской областях, частично – в Кировской, Тверской, Нижегородской и Тамбовской областях, а также в Забайкальском крае. Под вопросом оставалась отмена пригородных электричек в Ленинградской области и Ставропольском крае.

С 16 февраля планировали отменить электрички между Москвой и городом Гагарин Смоленской области. Это единственный маршрут, связывавший пригородными поездами Москву и Смоленскую область напрямую.

Позже стало известно, что РЖД вернет в регионы электрички в максимально короткий срок. Через несколько дней после выступления президента Московская железная дорога (МЖД) восстановила отмененные ранее электропоезда, которые не вошли в региональные заказы Брянской, Орловской, Курской, Тульской и Смоленской областей.

Отметим, что с 2011 года региональный заказ на пригородные железнодорожные перевозки формируют субъекты РФ.

В конце января 2014 президент РЖД Владимир Якунин сообщил, что корпорация предложила властям регионов, задолжавших РЖД за пригородные пассажирские перевозки, реструктурировать подтвержденные долги. По его словам, в 2014 году регионы выплатили компании 8,7 миллиарда рублей вместо положенных 15. Возникновение долга директор РЖД объяснил тем, что стоимость билета не окупает затраты на перевозку пассажиров.