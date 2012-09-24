Ранены два пассажира электрички Москва-Поваровка

Фото: ИТАР-ТАСС

В результате стрельбы в подмосковной электричке на Ленинградском направлении ранены два человека.

По предварительным данным, выстрелы производились из травматического пистолета. Имя стрелявшего - Андрей Скляров, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Московской области.

"Задержанный находится в состоянии алкогольного опьянения. В результате стрельбы пострадали мужчина и женщина", - позднее сообщили агентству в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО. Представитель пресс-службы добавил, что пострадавшие получили легкие ранения в руку и ногу.

ЧП произошло в 17.29 мск на платформе Моссельмаш. Личности пострадавших пока не разглашаются.

Напомним, из-за стрельбы на Октябрьской железной дороге в столице в понедельник возникли проблемы с движением поездов. Один из пассажиров электропоезда Москва-Поваровка открыл в вагоне стрельбу. Электропоезд был остановлен, в связи с этим возникли задержки пригородных поездов на Ленинградском направлении до 30 минут. Поезда из столицы в Санкт-Петербург также не двигались.

На данный момент движение поездов полностью восстановлено.