Пустой электропоезд сошел с рельсов на Павелецком вокзале

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

На Павелецком вокзале сошла с рельсов пустая электричка, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

ЧП произошло в 12.55 при подаче пригородного поезда на посадку. Сход колес с рельсов произошел из-за жесткого сцепления с тупиковой призмой. В оперативном порядке был поднят восстановительный поезд со станции Бирюлево.

В момент аварии пассажиров в поезде не было, поэтому никто не пострадал.

"Для перевозки людей был подан другой состав, который с отставанием в две минуты отправился по маршруту Москва – Ожерелье. В целом на движение поездов Павелецкого направления авария не повлияла", – отметили в пресс-службе перевозчика.

По факту произошедшего начато служебное расследование.