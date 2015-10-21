Ремонт станций "Машиностроитель" и "Электросталь" завершат в ноябре

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Капитальный ремонт остановочных пунктов "Машиностроитель" и "Электросталь" Горьковского направления МЖД завершат в ноябре, сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании.

На сегодняшний день реконструкция остановок завершена на 65 процентов. Произведен демонтаж асфальтного покрытия, продолжаются работы по переборке блоков платформы и монтажу плит.

По завершении работ на остановках будет уложено новое асфальтное покрытие, установлены лавочки и урны, а также нанесены полосы безопасности.

Всего в программу капитального ремонта на 2015 год включено 35 остановочных пунктов. На 11 работы уже завершены, на 24 еще ведутся.

Напомним, после реконструкции открылась станция "Космос" Павелецкого направления МЖД. На ней построили надземный пешеходный переход с трапами для инвалидных и детских колясок, заменили покрытие платформы, а также установили скамейки, урны и новый навес.

Также ремонт закончен на железнодорожных станциях "Истра", "Новоиерусалимская", "Арсаки", "Белые столбы", "Красный балтиец", "Металлург", "Окружная", "Луговая" и на других.

В течение 2014-2015 годов "Центральная пригородная пассажирская компания" отремонтировала более чем 1,3 тысячи объектов пригородной инфраструктуры. Речь идет о платформах, лестничных сходах, билетных кассах и навесах. В сентябре планируется завершить капитальный ремонт восьми остановочных пунктов.

Ранее m24.ru сообщало, что на станциях пригородных электричек появятся мониторы с новым интерфейсом. Их планируется установить на 60 остановках железной дороги, где наблюдается большой пассажиропоток. 24 монитора уже работают на Казанском, Белорусском, Горьковском и Курском направлениях МЖД. В планах добавить на мониторы информацию о задержке электричек.

Такие панели можно увидеть на остановках "Новопеределкино", "Солнечная", "Сколково", "Железнодорожная", "Электрозаводская" и других.

Изменить интерфейс мониторов решено после опроса, проведенного среди пассажиров. Учитывались мнения по поводу читаемости информации на экранах. Кроме того, продолжается обновление электропоездов, на многих станциях должны появиться билетопечатающие автоматы с функциями PayPass и Payway.