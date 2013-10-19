По факту гибели выпавшей из поезда москвички возбуждено уголовное дело

Возбуждено дело по факту гибели москвички, выпавшей из вагона поезда

Уголовное дело возбуждено по факту гибели москвички, которая 5 октября выпала на перрон из вагона электрички. По мнению следователей, причиной трагедии стало нарушение работниками депо правил эксплуатации железнодорожного транспорта.

Жительница столицы Ольга Фомина погибла, выпав из вагона пригородного поезда, подъезжавшего к железнодорожной станции "Конобеево". Причиной происшествия стала, как предполагается, неисправность дверей в вагоне электрички, следовавшей по направлению "Москва - Голутвин".

Девушка была госпитализирована. Спустя 10 дней после инцидента она скончалась. Следствие считает, что причиной гибели пассажирки стало нарушение работниками депо "Раменское" правил эксплуатации железнодорожного транспорта.

Родные погибшей разыскивают свидетелей происшествия.