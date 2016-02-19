Расписание электричек Савеловского направления изменится 25 февраля

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Расписание движения трех пригородных электропоездов Савеловского направления Московской железной дороги незначительно изменится с 25 февраля, сообщает пресс-служба МЖД. Корректировки сделаны по запросу компании-перевозчика ОАО "Центральная пригородная пассажирская компания".

С 25 февраля в 9:31 на остановочном пункте "Новодачная" назначается дополнительная остановка утреннему электропоезду № 6306, отправляющемуся из Москвы в Савелово в 9:09. На станцию назначения состав будет прибывать по обычному расписанию в 11:25.

На 3 минуты раньше существующего графика в 12:54 будет отправляться с 25 февраля экспресс № 7033В, курсирующий по выходным дням по маршруту Дубна – Москва.

Ежедневный электропоезд № 6514 будет отправляться из Дмитрова в Москву в 14:03 – на 1 минуту раньше действующего графика.

Со всеми изменениями в расписании движения пригородных поездов можно ознакомиться на вокзалах и остановочных пунктах Савеловского направления МЖД и на сайте ОАО "РЖД".