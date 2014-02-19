На Казанском направлении МЖД из-за аварии задерживаются поезда

Поезда Казанского направления МЖД следуют с задержкой

На Казанском направлении Московской железной дороги из-за повреждения контактного пути задерживаются электрички, сообщает пресс-служба МЖД.

Инцидент произошел в 8.23 в районе станции Куровская. Из-за повреждения там был остановлен поезд №6222, за ним затормозили пять электричек.

В 10.00 на месте были две бригады ремонтников, они планируют закончить работы около 12 часов. В период восстановления движение поездов организовано по одному пути, но составы там можно пропускать в оба направления.

Максимальное отклонение от графика электричек, следующих из Москвы, составляет чуть более часа. Движение пригородных поездов в Москву проходит согласно графику.