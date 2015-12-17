Названа причина сбоя в движении на перегоне Сходня – Химки

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Причиной обрывы провода контактной сети на перегоне Сходня – Химки стало попадание на контактную сеть железной дороги противоледного реагента, которым обрабатывался автомобильный путепровод, проходящий над железнодорожными путями, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Специалисты в 9:38 завершили работы по восстановлению контактной сети, однако в связи со случившимся задерживаются пригородные поезда, курсирующие на участке Тверь – Москва.

Задерживается движение электричек на Октябрьской железной дороге

На данный момент с двухчасовым опозданием следуют поезда № 6415 сообщением Подсолнечная – Москва и №6315 сообщением Крюково – Москва. Еще четыре пригородных поезда прибудут в Москву с опозданием до одного часа.

Также ожидается задержка четырех поездов, которые будут отправляться по обороту из Москвы. А вот поезда дальнего следования следуют без опозданий.

Напомним, произошел сбой на этом участке сегодня в 7:40. Ремонтная бригада устранила обрыв, и электричка, простоявшая более двух часов на перегоне между платформами Планерная и Химки, возобновила движение.