Двое полицейских ранены в перестрелке в подмосковной электричке

Фото: ИТАР-ТАСС

Двое полицейских получили ранения в ходе перестрелки в вагоне подмосковной электрички, передает ИТАР-ТАСС.

Инцидент произошел накануне,15 июля, в 23:30 на станции Домодедовская в электропоезде сообщением "Михнево – Москва". Сотрудники транспортной полиции намеревались проверить документы у двух пассажиров, однако молодые люди оказали сопротивление, открыв огонь из автоматического оружия.

В результате один полицейский был ранен в голову, другой в бедро. Полицейские применили табельное оружие и сумели ранить и задержать одного из нападавших. Сегодня утром был задержан второй преступник.

С места преступления изъяты револьвер и травматический пистолет, переделанный под стрельбу самодельными патронами, граната "Ф-1", приспособления для изготовления патронов, а также наркотики. По факту преступления возбуждено уголовное дело по статьям "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "Незаконный оборот оружия".

Пострадавшие полицейские госпитализированы, один из них находится в крайне тяжелом состоянии.