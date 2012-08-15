Изменено расписание поездов Павелецкого и Казанского направлений

ИТАР-ТАСС

МЖД с 16 августа меняет расписание пригородных поездов Павелецкого и Казанского направлений в связи с ремонтом, говорится на сайте Московской железной дороги.

На Казанском направлении МЖД с 16 по 22 августа с 10 до 17 часов назначаются технологические окна и меняется график движения электропоездов. В эти дни на участке Куровская-Москва не будут ходить пять электропоездов. Из них три по направлению в Москву - отправление из Шатуры в 8:11 и в 12:54 и со станции Куровская в 15:42. И две электрички из Москвы – отправление в 13:24 и в 15:54.

Несколько дневных электропоездов проследует с изменениями в расписании, отмечается в материале.

На Павелецком направлении МЖД 16 по 29 августа по рабочим дням назначены технологические окна с 9.30 до 16.30. С 16 августа по рабочим дням не будут ходить четыре электропоезда на участке Домодедово-Коломенское, несколько электричек будут следовать без остановок на платформах Калинина и Булатниково. Несколько электропоездов будет отправляться на несколько минут раньше или позже графика.

"На выходные дни 25 и 26 августа назначены трехчасовые дневные окна на первом главном пути перегона Кашира- Ожерелье, в эти дни расписание пригородных электропоездов изменится незначительно", - подчеркивается в материале.

В тексте добавляется, что с изменением расписания движения электричек можно ознакомиться на вокзалах и остановочных пунктах МЖД.