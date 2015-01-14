Запуском скоростных электричек до Рублевки займется ЦППК

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Компания "Аэроэкспресс" передала Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) проект по запуску электричек с Белорусского вокзала до станции Усово, сообщил M24.ru директор по связям с общественностью компании "Аэроэкспресс" Вадим Семикин.

"Мы считаем, что ЦППК реализует проект лучше", - добавил представитель компании.

Напомним, аэроэкспрессы от Белорусского вокзала до станции Усово, расположенной вблизи Рублево-Успенского шоссе, планировали запустить в 2014 году. Проект рассчитан, прежде всего, на людей, которые живут в области и работают в центре столицы. Ожидается, что электрички разгрузят Рублево-Успенское шоссе в часы пик.

Ранее сообщалось, что составы будут курсировать с интервалом в полчаса. Время в пути не превысит 30 минут.

Как курсируют ускоренные пригородные поезда

Отметим, что всего в Московской области и соседних регионах курсируют 254 ускоренных поезда. Поезда категории "Эскпресс" отправляются с Казанского вокзала в Калугу и Рязань, с Ярославского - в Александров, с Савеловского - в подмосковную Дубну. Добраться до Орехова-Зуева, Владимира и Тулы на "Экспрессе" можно с Курского вокзала.

Поезда второй категории "Спутник" курсируют на Горьковском, Ярославском и Казанском направлениях. "Спутник" перевозит пассажиров до Мытищ, Пушкина, Болшева, Раменского и других подмосковных городов.