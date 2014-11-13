Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 ноября 2014, 18:07

Транспорт

На Ленинградском направлении изменится график движения электричек

Фото: M24.ru

С 25 по 27 ноября в связи с проведением ремонтных работ изменится расписание движения электричек на Ленинградском направлении, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Изменения коснутся движения на участке Москва-Тверь, а также электричек, следующих в обратном направлении. Некоторые поезда на данный период будут отменены.

Так, будут отменены электрички:

  • Москва-Конаково отправлением в 11.18,
  • Москва-Крюково отправлением в 13.49,
  • Москва-Крюково отправлением в 10.50,
  • Москва-Крюково отправлением в 13.07,
  • Конаково-Москва отправлением в 10.14,
  • Крюково-Москва отправлением в 10.16,
  • Крюково-Москва отправлением в 11.05,
  • Крюково-Москва отправлением в 9.46,
  • Клин-Москва отправлением в 10.44.

Московская железная дорога просит пассажиров, планирующих поездки в предпраздничные и праздничные дни, заранее ознакомиться со всеми изменениями в расписании движения пригородных поездов. Они размещены на вокзалах и остановочных пунктах МЖД.

Сайты по теме


электрички ремонт расписание ж/д и вокзалы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика