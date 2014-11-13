На Ленинградском направлении изменится график движения электричек

Фото: M24.ru
С 25 по 27 ноября в связи с проведением ремонтных работ изменится расписание движения электричек на Ленинградском направлении, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.
Изменения коснутся движения на участке Москва-Тверь, а также электричек, следующих в обратном направлении. Некоторые поезда на данный период будут отменены.
Так, будут отменены электрички:
- Москва-Конаково отправлением в 11.18,
- Москва-Крюково отправлением в 13.49,
- Москва-Крюково отправлением в 10.50,
- Москва-Крюково отправлением в 13.07,
- Конаково-Москва отправлением в 10.14,
- Крюково-Москва отправлением в 10.16,
- Крюково-Москва отправлением в 11.05,
- Крюково-Москва отправлением в 9.46,
- Клин-Москва отправлением в 10.44.
Московская железная дорога просит пассажиров, планирующих поездки в предпраздничные и праздничные дни, заранее ознакомиться со всеми изменениями в расписании движения пригородных поездов. Они размещены на вокзалах и остановочных пунктах МЖД.
